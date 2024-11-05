老殘水管密密爆 路陷吞車嚇餐飽

【本報訊】本港近年不時發生爆水管事件，引起社會關注水管老化事宜。按政府統計數據，去年食水管爆裂事故是過去3年之冠，更較鹹水管爆裂多一倍。而今年截至8月，更已發生20宗水管爆裂事故，當中有影響住宅及商場供水，也有部分爆裂導致路陷，9月長沙灣一宗事故就吞沒整輛的士，幸無造成人命傷亡。

今年9月29日凌晨，長沙灣荔枝角道880號對開往旺角方向行車線，中慢線地底有水管爆裂，導致路面崩塌下陷，大量黃泥水夾雜沙泥湧出路面，淹浸一段路面。期間一輛載客的士沿線駛至意外墮入深坑，初時左邊車身傾側呈45度，其後的士司機及男乘客慌忙逃生，由途經駕駛者代為報案。事件中，的士司機報稱頭暈及四肢麻痹需送院救治，而男乘客則無受傷，並轉乘另一輛的士離開現場。

促擴「智管網」監測範圍 針對深水埗區深水埗頻頻爆水管事故，有議員昨日會晤發展局及水務署要求當局正視，擴大「智管網」監測範圍，一旦發現有滲漏爆裂可盡早復修及更換。而舊區仍有不少老舊地下水管，當局指會按風險為本評估更新及維修脆弱的水管，包括將更換荔枝角道相關的水管。而「智管網」有2,400個監測區域，深水埗佔80多個區域，將於明年第一季全部投入服務。9月底荔枝角道爆水管地陷範圍不屬於「智管網」。當局正研究提升「智管網」檢測技術及擴大範圍。

議員鄭泳舜稱，近期頻爆水管令人關注，當年政府進行大規模的水管更換與復修，也未涵蓋許多老舊水管，例如荔枝角道水管已是1960年代鋪設，要求當局正視，擴大監測點及風險為本港水管改善計劃，以減低區內爆水管風險。