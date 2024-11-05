冇水用 4度推遲復供 東涌街坊氣沖沖

折騰12句鐘 阻上學返工 大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開，一條直徑1,200毫米的食水管需要進行緊急維修，令東涌市一帶的食水供應於本周日晚上10時起陸續暫停，當時預計在昨日早上6時恢復供水，惟未能如期恢復，更先後4度透過網頁及應用程式公布延遲恢復供水安排，阻礙居民準備上班上學惹起不滿。直至早上10時許，水務署宣布已於早上10時07分恢復供水，區內居民陸續可重新用水。

水務署昨日中午約12時交代事故詳情，指涉事水管為一條鋼製主幹水管，於1990年鋪設，在地底約4米深位置，負責供應東涌一帶食水。水務署於上周六得悉水管出現輕微滲漏，遂安排於非用水高峰時段展開檢查維修，但當時未有發現滲漏點，至本周日滲漏情況惡化，水務署隨即進行緊急維修，最終發現在水管底部有數個滲漏點，形容情況較為特殊，成因有待調查。

維修工程於昨晨約6時完成，由於涉事水管下游分支網絡龐大，水務署於完成維修後需進行清洗以確保水質，當中費時較預算時間長，因而導致多次延遲恢復供水。

水管多分支 清洗較費時 受影響期間，水務署共安排一艘水船、7輛水車及60個水缸為區內居民及商戶提供臨時食水供應，並聯絡當區區議員及關愛隊，以了解受影響居民及商戶的需要，在有需要時提供適切協助，稍後將為區內住宅跟進短期內的供水水質問題。

事件中，區內共5個公共屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑及逾200座洋房暫停供水，約12萬名居民受影響，水務署就事故對公眾構成不便表示歉意，並感謝市民體諒。事故期間，翔東路一帶來回行車線需封閉。

此外，水務署就事件計劃稍後於本港其他主幹水管安裝傳感器，以協助分析數據避免日後有同類事件發生，並減低水管出現滲漏後對市民日常生活的影響。待東涌東配水庫落成後亦可補足現有區內供水水源不足，若同類事件發生可作緊急供水之用，加強區內供水韌性。