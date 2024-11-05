涉誤導公司呃訂單 下屬認罪頂證經理

【本報訊】飲品公司前市場經理被指隱瞞自己操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，合約金額總值約190萬元。該市場經理及其下屬另涉在內部審計時，以多份虛假報價單及戶外廣告巡查報告誤導公司。兩人被控欺詐等3項控罪，案件昨在西九龍法院（暫代區院）審理。涉案下屬承認兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，該經理則否認所有控罪受審。庭上透露，女下屬將會轉為控方證人頂證上司。

供虛假報價單巡查報告 兩名被告分別是陳永峰（男，38歲）及姜梓萍（女，47歲），案發時分別為維他奶國際有限公司（下稱「維他奶」）市場部經理及戶外展銷主任，現已離職。兩人被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。控罪指兩人於2019年5月7日至6月30日期間，串謀陳碧琪，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用37份由文鏵廣告膠片裝飾擬備的戶外廣告檢查報告及31套由4間服務供應商發出的虛假報價單以誤導維他奶。

陳永峰另被控一項欺詐罪，控罪指他於2016年1月1日至2019年10月3日期間，向維他奶公司隱瞞他在Why Creative Graphic Design House的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶公司把39張戶外廣告採購訂單判授Why Creative Graphic Design House，令該公司獲得利益或維他奶蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利。案件編號：DCCC 344/2023