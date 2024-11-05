律師會向涉612基金律師發指摘書

【本報訊】國安處在2022年5月調查「612人道支援基金」案時，指控有大律師及律師涉專業失當並向兩個律師會投訴。繼大律師公會今年初指無證據38名涉事大律師專業失當後，有報道指涉及專業失當的事務律師，陸續收到律師會的調查結果，律師會決定發出「指摘書」或「遺憾信」，按既定程序提醒，若重犯會考慮提出紀律聆訊，信件會存檔。律師會前會長林新強指屬於紀律處分。

被裁定違《執業規則》 報道指涉事律師收到的調查結果，被裁定行為違反《律師執業規則》，指被投訴的律師收取未經《社團條例》註冊的「612基金」款項，可能危害或有損個人獨立性或正直品格、個人或律師專業的名譽。

身兼立法會法律界議員林新強昨在一個電台節目表示，不論「指摘書」或「遺憾信」兩者性質分別不大，算是紀律處分，亦會存檔，若不重犯，問題不大；如果在其他地方申請執業證書或要在內地等成立公司，通常會要求索取律師的良好聲譽證明書。他相信律師會是按機制經轄下委員會，包括參考以往案例、考慮公眾利益等，而作出處分。

律師會在今年1月回應時透露共收到16宗投訴，當時指其中10宗已完成調查並正覆核，最嚴重的個案可能需轉交律師紀律審裁團處理。