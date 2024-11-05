紅館墮屏案 藝能3人涉串騙表證成

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉辦的紅館演唱會發生墮屏意外，事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，藝能3名職員否認串謀欺詐罪，案件昨在區院續審。專家證人指，墮下的屏幕安全系數只有不足5，遠低於標準的10；加上鋼索質素不理想，而且沒有額外安全裝置，種種因素導致屏幕墮下。控方舉證完畢，法官裁定所有控罪表證成立。案件於今日續審，屆時被告會決定是否自辯，或傳召辯方證人。

專家：鋼索安全系數遠低標準 3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。MIRROR事件調查小組專家顧問林超雄博士作供指，安裝的鋼索質素不理想，測試結果顯示，鋼索的抗斷強度約為1,100公斤力，比市面常見且構造相若鋼索的最低抗斷強度為低。6塊懸掛的LED屏幕實際重490公斤至530公斤。其中墮下的屏幕實際重量為520公斤，假設兩條懸吊鋼索平均分擔負載，即每條鋼索負載約260公斤。

林超雄表示，以鋼索抗斷強度1,100公斤力除以260，懸吊鋼索的安全系數約為4.2。根據標準，安裝在表演舞台上的懸掛系統普遍採用的安全系數是10。再者，用以升降LED屏幕的絞車系統中的部件護繩器未能轉動，造成阻力，令鋼索承受額外負荷。鋼索的抗疲勞能力低，而懸掛系統沒有額外安全裝置，結果當鋼索斷裂，屏幕便墮下。

辯方盤問時提及，證供顯示，涉事屏幕墮下前一日被發現傾斜。林超雄說，更換鋼索或拆除屏幕，相信可避免事件發生。林超雄是本案最後一名控方證人。他作供完畢後，控方完成舉證，法官隨即裁定所有控罪表證成立。案件編號：DCCC 291/2023