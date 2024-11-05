非禮犯扮旁聽拔刀復仇 裁判官險遭毒手

法院低設防失守 今起增安檢堵漏 無安檢設施的九龍城裁判法院，昨日一名涉非禮罪成的男子，趁審判其案件的裁判官於法庭審理另一宗案件時，從旁聽席衝出持利刀擬襲擊裁判官，對方及時作出閃避沒有受傷。男子逃走時由3名男女警員截獲，經一番糾纏後男子被制服拘捕，混亂間3名警員受傷，他們與被捕男子一併送院治理。警員在男子身上及腰袋內起出4把利刀、及有易燃成分的溶液、打火機、判決書和文件等，經檢視後相信該名有精神病紀錄的男子，疑不滿裁判官判決而犯案。司法機構今日起逐步在裁判法院大樓實施安檢。

制服疑犯3警員傷 昨日上午10時許，九龍城裁判法院8樓8號庭正就一宗法院傳票案進行詅訊，期間一名男子從旁聽席衝向裁判官席，從袋內取出一把約46厘米長利刀企圖襲擊裁判官。該裁判官及時避開，一名庭警立刻喝止，男子見事敗奪門而逃，庭警尾隨追出，聯同另外兩名正等候上庭的警員，於庭外截停該男子兼合力制服他，並以涉嫌「企圖傷人」拘捕該名姓李（32歲）男子。消息稱，涉案裁判官為王證瑜。糾纏間，3名男女警員分別手腳擦傷和扭傷，其中一名男警的手部亦遭利刀𠝹傷，李男因情緒不穩，與3名受傷警員一併送往伊利沙伯醫院治理。

腰袋檢獲易燃溶液 警員在李男身上及攜帶的腰袋內共檢獲4把長約27至46厘米的利刀，案發時李男所持的利刀屬於全新，在其身上起出另外兩把刀亦較新淨、不似有用過，餘下一把則屬於較舊的刀。警員同時搜獲4樽溶液、兩樽粉末，經初步檢驗其中兩樽溶液有易燃成分，另在其身上起出兩個打火機、兩支打火槍和一盒火柴，在法院外發現懷疑屬於疑犯的單車。

警員也檢獲一宗非禮案的法庭判決書和文件，在文件和紙張中可見李男對案件裁決不滿，經對比其身份證和判決書，李男就是案件的人物，案件的裁判官據悉為王證瑜。該宗非禮案於2020年發生，案件已經審訊完畢及作出裁決，現正等候上訴。李男亦有曾接受政府精神科治療紀錄。執法部門指，九龍城裁判法院沒有安檢設施，旁聽席與裁判官席距離約20米，疑犯接近時裁判官有足夠時間走避。

司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為，相關行為是公然挑戰法治，罔顧法紀，並對法官和司法人員以至所有法庭使用者的安全構成嚴重威脅。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。司法機構經檢視裁判法院大樓的保安安排，會由今天起逐步實施安檢、增加保安人手，並與執法部門保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法庭使用者的安全。