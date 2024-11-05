教局：5億非經常性撥款後年乾塘

【本報訊】政府透過新一份《施政報告》公布將會撥款20億元，用作設立教師專業發展基金，以提供穩定的資源支持教師專業的長遠發展。教育局昨日表示，教學是一門學習的專業，在科技高速發展、知識日新月異的社會，教師必須要在專業上持續發展，才可以緊貼時代步伐，更新有關專業知識、技能等，從而促進學校發展和學生學習。教育局強調為教師提供優質的培訓、學習和實踐機會，提升他們的專業素養，是必要而且細水長流的重要工作，若缺乏持續及足夠的資源，實難以開展優質培訓。

教育局在呈交立法會的文件中表示，為期10年的5億元非經常撥款，預計將於2026/27學年後不敷應用。而培訓資金的需求將在未來數年達到頂峰，單憑每年的可賺取投資收入估計仍未足以支持2027/28及2028/29單一學年的預算開支。

教師發展基金料年花8000萬 局方建議早於2024/25年度設立基金，以便有足夠時間投資及賺取收入，非經常性撥款耗盡後亦可應用基金收入，以繼續支持各項教師專業發展及培訓的資金需要。當局又預料頂峰過後，維持於平均每年約8,000萬元，將以量入為出為原則，審慎管理和善用基金的投資收入，以支持所需開支。

當局續指，教師專業發展基金以信託基金形式成立，由教育局常任秘書長法團出任基金信託人，並將根據信託契約所載的架構和要點，妥善管理基金，基金的經審計帳目將每年提交立法會。