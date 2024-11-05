假學歷報讀教大碩士 內地男囚3個月

【本報訊】一名23歲內地男子早前因用假學歷報讀教育大學一個碩士課程被捕，昨於粉嶺裁判法院承認一項「企圖以欺騙手段取得服務」罪，被判處監禁3個月。擁有內地學士學歷的被告，早前透過網上報讀教大「運動教育及管理社會科學碩士」課程並獲有條件取錄，但在參加一個英文水平的公開考試後，成績差一分未達到有條件取錄的要求，逐以修圖軟件修改考試成績表，惟最終被揭發。

修改英文公開試成績單 案情指該名23歲張姓的內地被告，於今年7月透過網上報讀教大的碩士課程，並把成績單予校方。惟校方收到成績表後向考試機構查核，發現有關被告英文水平的公開考試成績單之分數與真實成績不符，兩者之間相差一分並且未達有條件取錄的要求，於是報案。

執法部門經調查後，發現涉事成績單曾被人以修圖軟件修改考試成績，在8月17日拘捕該名被告。經徵詢法律意見後，該被告被起訴一項「企圖以欺騙手段取得服務」罪。被告昨於粉嶺裁判法院承認控罪並被判囚3個月。

執法部門表示「企圖以欺騙手段取得服務」罪是嚴重罪行，經定罪最高可被判監禁10年，不論心存僥倖或誤信失實宣傳而作出不誠實行為，以虛假學歷申請入學，涉事人都必須承擔後果，被開除學歷以外，甚至要坐監，強調政府、大學以至整個社會對利用虛假學歷入讀大學都是零容忍。