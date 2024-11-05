科大設顧問小組爭辦醫學院

【本報訊】政府早前指支持本地大學籌建第3所醫學院，並於北部都會區牛潭尾預留土地，隨後亦成立工作組負責相關工作。早前公開表示有意開辦新醫學院的科技大學昨日宣布，成立校董會顧問小組，由前醫管局主席梁智鴻擔任主席，成員包括諾貝爾化學獎得獎者、發明愛滋病「雞尾酒療法」的科學家何大一，提供相關專業意見。

科大表示，成立校董會顧問小組是實踐籌建第3間醫學院的最新舉措，顧問小組將為科大校董會提供專業知識和意見，協助校董會領導此重要項目的發展方向，以應對人口老化所帶來的醫生人手短缺的挑戰。

前醫管局主席領導 據校方公布，小組將由有近60年經驗的泌尿科專科醫生梁智鴻擔任主席，他曾擔任多項公職，包括醫管局主席及行政會議非官方成員；在擔任港大校董會主席期間，他亦曾協助建立港大深圳醫院。至於小組成員則來自全球各地，包括前英國衞生部長、倫敦帝國學院保羅哈姆林外科講座教授Ara Darzi、發明「雞尾酒療法」的哥倫比亞大學醫學教授何大一、2006年諾貝爾化學獎得主、史丹福大學教授Roger Kornberg，以及新加坡眼科醫生兼臨床科學家黃天蔭。