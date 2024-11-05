VTC優化校長推薦計劃 受惠學生增兩倍

【本報訊】職業訓練局（VTC）上學年優化「校長推薦計劃」，高級助理執行幹事郭展幹表示，計劃比以往獲得更多中學校長支持，有數百學生獲推薦，按年增加兩倍。他指部分學生更在放榜前已獲取錄，而今年初步每間學校10個名額，讓學校推薦具非學術成就的學生入讀VTC；另外，郭展幹亦鼓勵學生在報名時，上載非學術成就的證明文件，以展示其非學術範疇的卓越表現，即使放榜成績失手，VTC亦會作特別考慮，增加入讀心儀課程的機會。

IVE運動教練學高級文憑一年級生黃偉嵐，他自小學習霹靂舞，曾贏得2021年舞蹈世界盃等比賽的冠軍。他於去年應考DSE，雖然成績不俗，但因中文科失手，未能符合入讀高級文憑的基本要求，但在VTC的彈性收生安排下，考慮到他在舞蹈方面的優秀表現，最後亦讓他入讀心儀課程。

下學年開辦多個新課程 另外，VTC將於2025/26學年開辦多個新課程，以緊貼市場趨勢，當中包括HKIIT的「應用人工智能高級文憑」，課程將裝備學生生成式人工智能（AI）、語言模型等知識和技術，學生可學習利用不同的AI模型，為各行業及領域開發解決方案；另外政府將於2025年公布《中醫藥發展藍圖》，香港首間中醫醫院亦預計於明年投入服務，IVE新開辦「中醫藥專業及營運高級文憑」課程，主力培訓掌握中醫療法、中醫護理，以及中醫診所的行政及營運管理等技能的從業員，協助有效提供、管理及營運中醫藥服務。