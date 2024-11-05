小三TSA表現不濟 中文達標率新低

中三英語水平曳 議員倡跨境生補底 今年全港性系統評估（TSA）報告昨日出爐。教育局表示，考評局已向教育局提交2024年全港性系統評估報告。今年小三級學生中、英、數達標率全線下跌，介乎0.8至1.5個百分點，其中中文科達標率創2004年以來最低；而中三學生的英文科達標率下跌0.8個百分點至67%，創2006年以來最低。教育局指相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數3個主要科目的表現大致平穩。有議員表示，學校應着眼於提升學生的理解能力、學習動機與自信，相信情況是可以改善，但需要在平時教學作針對性調整。

根據系統評估學生表現數據，今年相較去年，小三學生在中文、英文、數學達到基本水平表現的百分比均有輕微下降，80.9%小三學生中文科達基本能力水平，低於去年的82.4%，是自2004年以來最低；78.7%英文科達基本能力水平，低於去年的79.5%；至於數學科，85.3%達基本能力水平，亦較去年的86.5%為低。

中三學生方面，今年相較去年，77%於中文科達基本能力水平，高過去年的74.7%；67%英文科達基本能力水平，略低於去年的67.8%，創2006年以來最低；至於數學科，79%達到基本能力水平，則高於去年的76.6%。

議員朱國強指，中三學生英文科達標率下跌，相信是高小至初中的基礎未夠穩固有關，學校須多加資源，支援學生的日常學習。另外參與TSA的不乏跨境學生，他們在疫情期間只能依賴網課，教學成效受到影響，朱國強建議為跨境生提供額外支援，為他們加強補底。

疫情期間暫停 去年始復辦 教育局發言人指，自2018年推出優化措施以來，系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施，情況理想，不會增加學生的負擔。當局也鼓勵學校善用系統評估報告的資料，檢視現有學與教措施，提升教學成效。

TSA是全港統一執行的評估，收集學生基本能力數據，用以檢視教育政策，不會列出個別學生成績，亦不影響升班升學或派位。新冠疫情期間曾停辦3年，並於去年起復辦。教育局指，相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數3個主要科目的表現大致平穩。

TSA各級各科達標率