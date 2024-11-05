7搖擺州民調 賀錦麗4州領先

【本報綜合報道】大選日前兩天公布的多項民調顯示，特朗普和賀錦麗仍然勢均力敵，雙方的支持率差距極小。美國廣播公司（ABC）民調指，賀錦麗在全國範圍以49%對46%領先特朗普；另外《紐約時報》民調數據顯示，賀錦麗在7個搖擺州中的4個領先。不過，賀錦麗所有民調的領先優勢都在誤差範圍內。

均在誤差範圍 無絕對優勢 《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）周日公布的民調顯示，賀錦麗目前在內華達州、北卡羅萊納州、喬治亞州和威斯康辛州以微弱優勢領先，而特朗普則在亞利桑那州領先。兩人在密歇根州和賓夕凡尼亞州持平，競爭非常激烈。這7個州的民調結果都在抽樣誤差範圍內，這意味兩位候選人都沒有在任何一個州取得絕對領先優勢。

民調顯示，約40%受訪者已經投票，賀錦麗以8個百分點的優勢贏得這些選民的支持。特朗普則在那些表示很有可能投票但尚未投票的選民中佔優。另有迹象表明，不少搖擺選民支持賀錦麗。在8%最近才決定投票的選民中，賀錦麗以55%對44%的優勢贏得該群體的支持。

民調也顯示，在競選的最後階段，選民優先考慮的問題發生了變化。經濟仍然是他們最關心的問題，但在賀錦麗一直保持優勢的威斯康辛州和其他州，墮胎幾乎與經濟一樣成為選民最重要的問題。至於特朗普領先的亞利桑那州，移民問題也繼續成為影響選民投票的關鍵問題。

向來被視為共和黨票倉的艾奧瓦州最新民調顯示，賀錦麗支持度意外領先對手特朗普，特朗普抨擊該民調不準確。一名聯邦法官周日裁定，艾奧瓦州可繼續法律挑戰潛在非公民數百張選票的有效性，但有批評者認為此舉威脅到最近成為美國公民的投票權。

同日辦參眾院及州長選舉 除了備受矚目的總統選舉，美國同日還舉行國會參、眾兩院，以及州長選舉。美國參議院今屆改選100席中34席，眾議院則改選全數435席。在2022年中期選舉後，民主黨及共和黨分別控制參議院和眾議院，外界猜測共和黨今次有望在眾議院「翻盤」，重奪控制權。至於州長選舉，50個州當中共有11州舉行改選，其中以新罕布什爾州選情最激烈。