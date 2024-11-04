當街追斬又上演 養癰遺患何時了

世道衰微，治安不靖竟一至於此！上周五光天化日之下，發生50歲李姓懲教助理在西貢壁屋監獄外被3煞施襲，其後執法人員迅速拘捕8名本地男子，他們俱有黑社會背景；而翌日，即周六凌晨，在油麻地彌敦道街頭，又發生巴籍漢搶劫並以利刀施襲休班執法人員案件。接連發生紀律部隊人員受襲，香港治安每況愈下，可謂有目共睹！

一不離二，二不離三。網上流傳一條約一分鐘長影片，拍下深水埗汝州街77號對開，一名身穿黑衣男子手持一把利刀，在行人路追襲一名灰衣男子。遇襲男子一路逃一路後退，期間在馬路上踉踉蹌蹌，不慎躀倒，當時馬路車來車往，並有一名推着貨物的男子經過，恐防殃及自己亦慌忙閃避，急急離開。

灰衣事主跌倒後隨即爬起身逃走，與持刀男在馬路上追逐，事主見對方逐漸追及，當即借助行人路鐵欄杆兜圈，不久見黑衣男疑似氣力不繼於鐵欄旁喘氣，惟仍不放棄追斬事主。片尾赫然見到兩人最終埋身肉搏，惟事件起因有待了解。期間有一輛的士駛至燈前等候，的哥恐被殃及即亮起「死火燈」示警。

消息指，受傷越南漢途經上址時，巧遇一名與他涉及金錢糾紛的同鄉，期間他曾持刀向對方施襲。執法部門表示，經到場調查後，發現一名持「行街紙」的32歲越南籍男子，他面部及手腳受傷，清醒送院救治。執法人員以涉嫌傷人拘捕該名越南假難民，並追緝其餘與案有關人士。

一提起南亞匪幫和假難民，都知道其禍港殃民，儼然是社會毒瘤，是本港治安心腹大患，追斬劈友根本就是家常便飯，而作奸犯科、為非作歹更是罄竹難書，社會各界近年忍無可忍，尤其本報不斷為民發聲伸張正義，更是全港第一個提出假難民亂象必須正視並根絕的傳媒機構。本報一早已指出，不能任由假難民手持行街紙四處招搖，他們膽正命平，加上多數守法意識較薄弱，易被黑社會招攬，成為治安的計時炸彈！

事實上，過往一些涉及販毒利益的江湖仇殺案，南亞匪幫和假難民常牽涉其中；打劫錶行金舖等「吃大茶飯」案件，亦多有其身影。是以不僅本報提出應設禁閉式難民營，有議員亦都贊成，起碼設立半禁閉式關閘設施；否則任由假難民「自由行」，以一張行街紙，在港參與各種非法勾當，如打黑工、毆鬥、偷竊、周街劈友、販毒等，香港果不其然成為「動感之都」──刀光劍影永無寧日，令香港淪為「大刀會」！

正如有議員指出，儘管政府已加強堵截及遣返，惟香港「好食好住」，加上港府提供法律支援及基本人道援助，使假難民不惜鋌而走險湧港，而現時機制仍存漏洞，以致免遣返聲請機制遭嚴重濫用。過去12個年度，港府已耗費約110億元公帑養假難民，要言之，每年豪花10億、8億元養假難民，除了倒錢落海，更是養狼狗咬心口，搞到香港社會雞犬不寧！政府至今仍冥頑不靈，拒絕退出國際公約，然而，最低限度，應設立難民營，局限其人身自由，不要令假難民以行街紙招搖撞騙，令社會毒瘤愈養愈大！