撥亂反正：美國盟友 不成氣候

一連兩日分析了中、俄、朝、伊與美國、歐洲，對發動第三次世界大戰的立場態度和可能性，結論是各方的動機與條件都不足，現在應對俄烏及中東兩場局部地區戰事，已是不情不願兼吃不消，何況是加倍燒人燒錢，以至可能引發核戰而火燒整個地球的世界大戰？不過，歷史亦告訴我們，一些不顧後果的小國好戰領袖，有時也有能力將戰火燃起並蔓延全球，將本來不想參戰的大國也拉落水。

烏克蘭「戲子總統」澤連斯基與被反戰分子稱為「屠夫」的以色列總理內塔尼亞胡，就是這一類人物。澤連斯基的總統任期早已屆滿，但他以戰爭重於選舉為由一直拒絕下台，但愈來愈多厭戰的烏國民眾和歐洲領袖，當中可能還有美國總統候選人特朗普，都希望盡快將他換走。內氏的情況也差不多，不少以色列人以至美國人都想把他拿下台，歐洲多國已暫停向以軍供應武器，加上伊朗亦無意全面開戰，這場中東亂戰估計還會持續一段時間，甚至永遠沒有終結，但也不見得會進一步擴大升級。

亞太區方面，澳洲自工黨上台後改行同時對中美友好的平衡政策，不再唯美是從。日韓現時都是由中間偏右的親美、反中派主政，但日本首相石破茂的任期隨時過不了今個月，南韓總統尹錫悅的地位也岌岌可危。再者，日韓都面對人口減少及青年「躺平」問題，兵力短缺，除非北韓先行進攻並造成大量死傷，否則兩國都無心亦無力開戰。

最後是台灣與菲律賓，兩地的現政府看似是最渴求打仗的美國盟友，但也可能只是為了爭取選民支持的選舉政治花招。而且一隻手掌拍不響，中國不想打，老大哥美國亦不敢打，若說第三次世界大戰現已開打，那就是「東線無戰事」了。