自成一家：全球金融戰為時不遠

俄烏戰爭爆發後，美國過去兩年聯合盟友動用了幾乎所有手段，銳意要在全球範圍內摧毀俄羅斯經濟。最新消息是，七國集團將在年底前動用俄羅斯在海外的被凍結資產收益作為擔保，向烏克蘭提供500億美元貸款。俄政府隨即宣布以牙還牙，表明會把國內已凍結的西方國家的資產存入政府帳戶。種種迹象顯示，國際金融秩序正面臨史無前例的挑戰。

西方陣營沒收俄羅斯政府在海外的資產，顯然違背契約精神。這種手段過去一直被市場視為天方夜譚，大家都不相信歐美敢破壞自己精心制訂的遊戲規則。如今西方國家的做法反映它們已愈來愈歇斯底里，不顧任何後果也要拖垮敵對國家的經濟。中國有朝一日若和美國交惡，龐大的外匯儲備成為美國政府目標，被華府凍結和洗掠，並不令人感到意外。

實際上，美國兩黨一早已研究如何在戰爭狀態下沒收中國在美國的資產，並拒絕償還中國持有的美國國債。早前美國國會就通過《台灣衝突阻嚇法案》，規定一旦台海爆發武力衝突，立即凍結中國高層領導人及其家屬在美國的資產。這個施壓手段如果沒有效果，我們完全有理由相信美國會進一步凍結中國的美元外匯。

中國擁有世界上最大的外匯儲備，官方沒有透露數萬億美元的外匯儲備投資到哪裏。但根據美國政府公布的數據，中國政府把大量外匯儲備購買了美元資產。隨着全球金融戰爭日漸逼近，北京必須有所防範。目前黃金儲備佔中國官方儲備資產的比例偏低，北京當局有必要增加持有黃金的比例，以及購買更多資源類的資產例如石油。在地緣政治風險日益升溫的情況下，北京也要堅持以一帶一路發展戰略為依託，加快人民幣國際化進程。