橫眉冷看：印尼高鐵效益良好

去年，雅萬高速鐵路落成啟用，這是印尼的第一條高鐵，也是東南亞的第一條高鐵。營運初期，引來很多酸葡萄的聲音，說這條路線只是「花錢買吆喝」，100年後也未必能夠回本。不過，鞋子是否合穿，穿過的人就最有發言權，近日有消息透露，印尼政府邀請中國協助增建高鐵，希望將原來的路線再延展4倍。

雅萬高鐵通車剛超過一年，如今已成為印尼其中一個最重要的「打卡點」。這條路線乘客量不少，滿座率最高可達99.6%，原有3個多小時的車程，一下子縮減至40分鐘，所謂「時間就是金錢」，從中換來的利益難以估量，故才使印尼政府食髓知味，主動要求中方在當地規劃新的路線。

月前，筆者偕同友人在內地大灣區走了一圈，行程以乘坐高鐵為主。幾天的旅途，充分感受到高鐵為民眾帶來的便利。各條路線縱橫交錯，既穿梭於大城，也深入到部分小鎮，一些較邊遠的地區，雖然已建成高鐵，但原有的動車依舊保留。事關相對之下，高鐵的票價較高，動車較便宜，兩者並存，豐儉由人，很多經常走動的人都不得不承認，今天政府對人民的照顧，真可謂十分周到和貼心。

部分人批評中國的高鐵建設好大喜功，至今尚有九成以上的路線在虧本，但這些人未必知道，其實中國高鐵整體而言，是有盈利的。大部分的高鐵路線確實未達到收支平衡，但其中也有6條路線能賺錢，單憑這幾條路線，便足以使整體的營運扭虧為盈。況且，高鐵建設的目的，不在於追求短期利潤，印尼雅萬高鐵不是還未回本嗎？可是，當地政府已經迫不及待，想要增建路線，由此可見，高鐵最大的價值，是來自於其他的邊際效益。