筆下風雲：不選邊即是選了邊

美國大選結果很快便會揭盅，特朗普和賀錦麗的民意支持度至今仍是不分軒輊，沒有一個民調機構能夠準確預測誰人勝選。至於能夠決定江山的搖擺州選情，雙方的支持度一樣叮噹馬頭，難怪是次總統選舉，被形容為美國史上選情最吃緊的一次。

但無可否認的是，特朗普的民調呈後來居上之勢，反而賀錦麗卻是開高走低。若然「寧買當頭起，莫買當頭跌」的定律是對的，則特朗普當選機會較賀錦麗為高，何況「侵侵」出名多隱性支持者，這些都是民調無法捕捉的一群。

當地心理學家指出，許多人對支持特朗普感到「不好意思」，他們對特朗普有好感，支持其政策勝過賀錦麗的政策，但他們不願意在朋友、家人、另一半面前表達自己的意向。2016年總統選舉，希拉妮在民調一直大幅領先特朗普，甚至在搖擺州也有優勢，結果卻出人意表，可見特氏隱性支持者眾多，並非毫無道理。

除了美國富商馬斯克瞓身押注特朗普外，一直是民主黨支持者的《洛杉磯時報》和《華盛頓郵報》，罕有宣布今屆選舉不為任何一個候選人背書，後者更因此流失20萬訂閱。其後全美最大報業集團甘尼特亦宣布，包括《今日美國》（USA Today）在內，旗下200多家出版物，均不會在大選前夕發布任何支持總統候選人的訊息。

不選邊即是選了邊，傳媒忽然不站隊，尤其這些都是民主黨的鐵粉，是否嗅到𤓓味、見勢色不對而沉默是金，想也想得到。特朗普個性睚眥必報，曾說過上台後，要將封殺他的Meta行政總裁朱克伯格送去坐監。美國即將變天，這些傳媒企業當然也要自保。至於言論自由是甚麼？現在還有人信美國真的有言論自由嗎？