強詞有理：輸得徹底

北韓派兵助俄，烏克蘭戲子總統澤連斯基焦慮煩躁之下，多次對金主出言不遜，批評美國、英國、德國等西方大國袖手旁觀。其實他們並非想袖手旁觀，而是無能為力。這場戰爭打到現在，各方皆已筋疲力盡，俄烏固然損失慘重，美西方也不好過，除了美國軍火商和能源商發了戰爭財，其餘都是輸家。德國更是連底褲也輸掉，最大汽車公司福士竟然要靠關閉國內部分廠房來維持營運，其困窘可想而知。在這種情況下，澤連斯基不知感恩，反而罵街，還繼續攤大手板要錢要物要軍火，誰不反感？

很明顯，面對俄烏戰場上出現的新情況，美西方已經沒有多餘資源應付，除了例牌譴責北韓，根本拿不出任何實質性的應對措施。華盛頓轉而將矛頭對準北京，要求中方利用影響力向俄羅斯和北韓施壓。這不僅是挑撥離間，更是企圖甩鍋，傻瓜才會上當。中國向來不干涉別國內政，俄朝軍事合作是雙方的事，壓根兒與中國無關，犯不着蹚渾水。解鈴還須繫鈴人，這場戰爭是美國一手挑起，當然應該自己解決，中國沒有任何義務為其背鍋。

事實上，北韓也正是看穿美西方色厲內荏的本質，才敢為天下先，毅然派兵助俄。更絕的是，北韓同時還成功發射新型火星19洲際彈道導彈，飛行高度和飛行距離都刷新紀錄，明顯取得技術突破，震懾意味十足。美國隨即與日本、南韓發表聯合聲明，譴責北韓公然違反聯合國安理會相關決議，還威脅要採取制裁措施。看來老美也只剩下譴責和制裁這一招了，偏偏北韓最不怕的就是譴責和制裁。

在西方語境中，北韓一直被形容為封閉落後，與國際社會格格不入。如今看來，這種觀念顯然不符事實，北韓的封閉皆是拜美國所賜，在沒完沒了的制裁之下，能不封閉嗎？最難得的是北韓並沒有屈服，而是自強不息，軍事實力尤其是核武和導彈技術不斷提升，令美國不敢輕舉妄動，單是這一點就很值得讚賞。美國可以隨意入侵阿富汗、伊拉克、利比亞等等，但始終不敢侵犯北韓，原因何在？大家都懂。

隨着俄朝加強軍事合作，雙方如虎添翼，美國更加頭痛。尤其是北韓軍隊加入戰場，意味這場戰爭即將到達尾聲，烏克蘭也好，美國和北約也罷，都將輸得徹徹底底。說穿了，美國霸權也不外如是。