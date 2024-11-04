龍吟虎嘯：老美又給中國挖坑

北韓被指已有8,000名士兵抵俄烏邊境準備投入戰鬥，烏克蘭總統澤連斯基對西方盟友「毫無反應」十分不滿，認為這樣做只會助長俄朝合作；他也點名中國，稱中國的沉默令他感到震驚。

美國更藉機向中國施壓，國務卿布林肯指，中國應採取更多措施阻止北韓派兵援俄；防長奧斯汀聲稱，中國若想緩和俄烏局勢，應質問俄國是否打算擴大俄烏戰爭；華府高層與中國駐美大使會面，希望中方利用影響力，向北韓施壓停止向俄派兵；白宮國家安全顧問沙利文則敦促向中國轉達擔憂，並警告中國此事有「潛在後果」。看來，美國十分重視北韓出兵援助俄國打烏克蘭，要利用中國幫他們阻止平壤。

這當然是可笑和毫無道理，也是不能得逞。俄羅斯和北韓有戰略夥伴合作關係，在這個關係中，有「軍事同盟」、共同對敵的條款——物資支援、武器支援、派兵支援，並肩作戰等等，這是俄朝兩個主權國家間的事情，誰也不能管，也管不了。某一個國家向另一個國家提出「要求」去管這類事更是荒謬，只有美國這種從來不把他國主權、國際準則放在眼裏的「混世霸王」，才能如此混帳！

不過，美國這個「混世霸王」早已今不如昔，它要是有能力利用烏克蘭打垮俄羅斯，是根本不在乎平壤出兵援俄，用不着那麼緊張，用不着早知會碰一鼻子灰，還向中國施壓叫停朝兵援俄。然而，用不着的事情，山姆大叔還是做了，明知會碰一鼻子灰還是做了，還是要有棗沒棗打一杆子。這裏，老美還有一個在國際輿論場向中國抹黑、挖坑的問題——北京不「叫停」朝兵援俄，他可誣衊中國是俄烏之戰的「幫兇」；北京「叫停」朝兵援俄，他可挑撥北京與莫斯科及平壤的關係。不論兩種情況發生哪種，都可讓中國失去「政治解決烏克蘭危機」的中立立場和角色。

美國佬打外交戰、認知戰、輿論戰十分奸狡，還在大耍「只許老美放火，不許別人點燈」的橫行霸道！