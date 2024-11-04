東方民調：中產未受惠 議員促減稅更實際

【本報訊】立法會將於本月13日起一連3日展開《施政報告》致謝議案辯論。惟施政報告劣評如潮，中產受惠少，有議員指經濟不景，中產活於水深火熱，惟最能幫到中產的退稅政策仍無寸進，期望當局未來推出更多減稅、退稅及免稅額。至於當局取締劣質劏房計劃，亦並非所有人都「收貨」，有劏房基層擔心安置問題或要「瞓街」。

零售結業潮被無視 施政報告推出多項穩定樓市措施，包括即日起容許「新資本投資者入境計劃」人士投資5,000萬元或以上的住宅物業，可計算入投資總額上限1,000萬元；全面放寬住宅物業的按揭貸款條件，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成等。不過，有市場分析則指，上述措施只對大額物業或超級豪宅有幫助，對一般住宅及中產盤影響輕微，恐無法令樓價止跌。

有中產亦坦言在香港很不開心，議員謝偉俊指，經濟不景，中產活於水深火熱，當局需要關注，又批評施政報告未觸及近月「零售業結業潮」，接連有連鎖健身店、零售店、戲院、酒吧、食肆「執笠」，揭示中產「手緊」，而最能夠幫到中產的退稅政策仍無寸進。

基層方面，政府提出立法取締劣質劏房，並計劃透過登記制度，將符合標準及未合標準但經改裝以達致要求的「簡樸房」納入規管範圍。有關注劏房團體則稱，對施政報告無提出任何安置措施感到失望，擔心基層劏房戶將面對無家可歸的風險。

有評論員則批評施政報告沒有大方向大政策的改變，措施欠缺新意，又指市民感到政府即使努力在本地問題上做一些民生和社會政策，但措施只是小修小補，成效有限。