中電電力質量小組 追求「靚電」行多步

為客戶提供免費技術諮詢 緩解電壓驟降 近年極端天氣愈見頻繁，有機會對供電系統帶來挑戰。在惡劣天氣下，強颱風、雷擊、樹木觸碰等可能會干擾戶外架空電纜和設備，導致電壓驟降。要有效提升電力質量，不單靠電力公司提升供電系統的抵禦能力，同樣需要客戶採取相應措施，「守住」客戶設備。中電高級系統工程經理陳子龍所屬的電力質量小組，不僅為公眾和客戶提供與電力質量相關的教育，更為有需要的客戶提供免費技術諮詢，攜手合作以減低電壓驟降的影響。

電壓驟降非停電 八成受外來因素影響 電壓驟降不等於停電，通常維持約0.1秒，可能會導致燈光閃爍或變暗，一些對電壓變化較敏感的設備（如升降機）可能因保護裝置自動啟動而暫停運作。陳子龍表示，由於中電輸電網絡超過三成是架空電纜，較容易受到外來因素影響，如颱風、雷擊或外物干擾等。根據過去紀錄，超過八成的輸電系統電壓驟降事件是由天氣和環境等外來因素所造成。他指中電已經採取應對措施，例如在高壓架空電塔上加裝避雷器、加強修剪對架空電纜構成潛在風險的樹木，以及使用直升機或無人機高空遙距檢查架空電纜等。

陳子龍表示，儘管中電已針對極端天氣和外來干擾等問題採取應對措施，但要有效減低電壓驟降的影響，需要客戶與中電互相合作。他建議客戶的升降機若未安裝自動重新啟動功能，可聯絡其升降機公司，了解新增「電壓驟降後操作」功能的可行性，以緩解電壓驟降對升降機的影響。

陳子龍的團隊不時與其他國家的電力公司交流，分享提升電力質量的最新技術和方案。他指，中電不單着重電網內部系統的研究，亦非常重視與客戶合作。中電的電力質量小組提供免費技術意見，亦會主動邀請發展商、商場、醫院等不同客戶及其技術顧問參與電力規劃會議，「我們可以協助模擬電壓驟降情景，測試客戶的設備在電壓驟降發生時的運作情況，以識別對電壓波動較敏感的設備，並就測試結果提供建議和改善表現的方案。」

三年內為逾百屋苑機構「獻計」 陳子龍指團隊可提供模擬測試，協助客戶檢查大廈的電力設備，向客戶建議安全、穩定和具成本效益的緩解方案。過去三年，中電已向百多個屋苑或機構提供電力質量諮詢服務，近半數客戶採納中電建議的緩解方案。這「一條龍」的免費技術支援服務，由規劃至設計階段，為客戶提前規劃，鼓勵他們在採購設備時納入電力質量要求。其後在調試階段，團隊又會到現場巡視，驗證設備在電力質量方面的表現。

電力質量小組亦通過教育和講座，提升公眾對電力質量的認識，早前就聯同物業管理業監管局及香港物業管理公司協會舉辦持續專業發展講座介紹電力質量，吸引逾1,500名物業管理業界人士於現場及網上參與。另外，對於年輕參加者，團隊更注重STEM（科學、數學、工程）教育，讓他們從科學角度了解電力系統和工程師的工作。

加入中電13年，陳子龍笑說已經與「電力質量」結下不解之緣。他剛入職時，負責架空電纜的增容項目，之後亦有參與民航處及相關政府部門商討利用無人機巡視架空電纜的技術，全部都是與提升電力質量有關的工作。他亦慶幸有機會被調派到不同的部門，接觸不同種類的工作，拓闊眼界，「中電的文化一直鼓勵員工累積不同的經驗，所以做了10多年仍不斷汲取新知識和技術。」

中電輸電系統中有三成是架空電纜，較容易受不同的外在因素影響而有機會引致電壓驟降。 中華電力於5月舉辦了14場電力質量工作坊，與250名社區領袖包括民政事務專員、地區民政事務處代表及區議員，講解電壓驟降的相關知識與緩解措施。 我要俾個Like