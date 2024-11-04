荃灣小巴撞傷過路老婦

【本報訊】昨日中午12時許，一輛專線小巴駛至荃灣鹹田街60號對開，意外撞倒一名姓黎（80歲）過路老婦，她倒地頭部流血兼擦傷手腳，途人見狀代為報案。救護員接報到場，為女事主包紮傷口後，再由救護車送往仁濟醫院治理。姓黃（67歲）小巴司機無恙，留在現場協助調查意外原因。