衝路障切雙白線逃 司機藥酒駕終被捕

執法部門昨日在灣仔設路障查車，期間一輛私家車違規切雙白線逃走，但至紅磡海底隧道入口被截獲。經調查後，揭發司機已被停牌，同時未能通過藥檢及「吹波波」，涉嫌藥駕、酒駕、危駕及停牌駕駛共4罪被捕，車上女乘客亦涉嫌協助及教唆犯罪惹官非。此外，執法部門於過去3日在東九龍，執行打擊酒後駕駛和相關違例駕駛行動，拘捕及口頭警告13名男司機。

昨日下午1時許，警員在灣仔告士打道東行、近新鴻基中心對開設置路障，以自動車牌識別系統查車。期間見到一輛私家車違規切雙白線逃走，於是駕車展開追截，追趕約500米至紅磡海底隧道入口，成功截停該私家車，車上男司機及女乘客落車接受檢查。警員發現司機語無倫次，同時腳步浮浮，他未能通過酒精呼氣測試，進行快速口腔液測試亦證實對冰毒、大麻等毒品呈陽性反應。男司機最近被法庭頒令停牌，要到明年才可取回車牌。

同車女乘客 涉教唆犯罪惹官非 經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「危險駕駛」及「停牌期間駕駛」共4罪，拘捕該名姓梅（28歲）男司機。私家車姓歐陽（18歲）女乘客，亦涉嫌「協助及教唆犯罪」被捕，二人被一併帶署扣查。期間，緝毒犬奉召到場協助搜查私家車，惟未發現車上有違禁品，事後該私家車被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

反交通違例 東九3日拘5司機 另外，執法部門在過去3日在東九龍展開打擊「酒後駕駛」及相關違例駕駛事項行動，拘捕5名男司機及向8名男司機發出口頭警告。上周五，警員在鯉魚門道近崇信街附近，發現兩輛私家車搖擺不定，上前經截查後，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕兩名姓吳（46歲）及姓王（55歲）本地司機。翌日，在觀塘偉發道截查一輛電單車後，該名姓吳（59歲）電單車司機涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」被捕。

而昨日在黃大仙太子道東及彩虹道附近，分別以涉嫌「停牌期間駕駛」和「駕駛時沒有第三者保險」，以及「酒後駕駛」罪名，拘捕一名姓楊（39歲）及一名姓潘（41歲）司機。5名被捕司機已獲准保釋候查，須於本月下旬報到。