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順緻苑起火 疑煙蒂肇禍
消防升起雲梯進行灌救。
【本報訊】昨晨8時42分，觀塘順緻苑順豐閣一個單位懷疑發生火警冒煙，驚動多名住客報案求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開動一條喉，並升起雲梯向涉事單位射水灌救，現場火勢迅速被救熄，事故中無人受傷，大廈內約70名居民自行疏散暫避。據了解，起火單位住戶懷疑在露台吸煙後，遺下煙蒂燒着雜物導致火警。
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