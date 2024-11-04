調查：88%展商買家 看好中東市場

【本報訊】香港國際秋季燈飾展、戶外及科技照明博覽及國際環保博覽圓滿結束，3項展覽合共吸引約6萬名來自150個國家及地區的買家入場參觀採購。在展覽期間對展商及買家進行調查，結果顯示有61%受訪者預期未來12至24個月整體銷售額會有增長，而在新興市場中看好中東佔88%。

香港貿發局副總裁張淑芬指3項展覽為環球買家打造跨行業採購平台，發揮協同效應，除了吸引了來自巴西、加拿大、印尼、意大利及荷蘭等地的買家外，國際環保博覽也迎來印尼、馬來西亞及阿聯酋等新參與的買家團，可見東盟及中東買家均視香港為重要的商貿和採購平台。

在秋燈展和戶外及科技照明博覽舉行期間，大會委託獨立調查機構訪問逾710名展商及買家。調查結果顯示，業界對前景持樂觀態度，當中有61%受訪者預期未來12至24個月整體銷售額會有增長，在傳統市場中，主要看好澳洲及太平洋群島（74%）；而新興市場中則主要看好中東（88%）。另外，61%受訪者認為人工智能是未來行業增長的推動力，亦有43%受訪者認為在未來兩年內，智能照明在節能照明控制方案方面最具發展潛力。

料在港展會後訂單增 來自中國內地的照明電器展商銷售經理嚴亮亮表示，今年接觸到的買家比去年上升20%至30%，展會首日已與10位來自歐洲及北美的買家洽商採購其智能開關及電競照明，預計在展會後接到的訂單會高達4,000萬至5,000萬美元（3.1億至3.88億港元）。環保展則有香港電動及混合動力車公司參展，其總經理禤卓隆預計今年銷售額增長15至20%。