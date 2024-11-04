大角咀廟會 吸逾15萬人次

【本報訊】大角咀廟會昨日舉行，安排了醒獅表演及廟會巡遊，亦設有50檔特色攤位，晚上則有「沙頭角魚燈舞」及500呎長的LED夜光龍作壓軸表演，共吸引超過15萬人次參與，包括本地及外地遊客。有檔主表示，對生意額感樂觀，認為今年氣氛較上年好，加上購物的人亦較上年多。

活動由朝到晚舉行，主辦單位於早上先安排了27隊、近1,000人參與大巡遊，期間有醒獅、舞龍表演等。同時在福全街兩側亦設有多個攤位售賣創意特色產品、港式懷舊小食、古老玩具等。

檔主對生意額樂觀 有飲食攤位售賣咖喱魚蛋及茶葉蛋，全數在下午約4時沽清。有其他檔主指，今年廟會氣氛較上年好、購物的人亦較上年多，加上今年開始營業後不久已有客人購物，有信心生意額能與去年持平。

現場亦舉行古董車珍藏展覽，不少市民前來與老爺車「打卡」留念。活動其中一個重頭戲為18隻醒獅梅花樁表演，寓意香港18區吉祥繁榮。傍晚又設有千人盆菜宴，筵開140席招待街坊及遊客，體驗香港獨特的飲食文化傳統，晚上則安排「沙頭角魚燈舞」及LED夜光龍作壓軸表演。