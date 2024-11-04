逾千阻力帶砌「家」字 破健力士

【本報訊】香港家庭福利會舉辦「健康一家人 — 齊創幸福紀錄」活動，由眾多家庭成員合力挑戰以1,075條阻力帶拼砌出「家」字，並最終獲得健力士世界紀錄榮譽 —「最大阻力帶組成的文字」。家福會希望透過活動肯定「家庭」的力量，寓意「家」需要由不同家庭成員一起參與建立，彼此分享愛和關懷，從而締造幸福感，藉此宣揚家庭的重要性。

望透過活動肯定家庭力量 社會福利署署長李佩詩表示，幸福的家庭需要各家庭成員一起出力，令「家」能以愛連繫，就如拉扯阻力帶一樣，出力要適當，力量不能太強，力量太小又會令拉力不足，所以要懂得觀察對方需要，才能讓家庭成員們有足夠力量來建立一個幸福的家。

活動設有新興運動體驗區，由專業人士教導公眾體驗芬蘭木柱、地壺球及軟式曲棍球，鼓勵公眾在忙碌生活中關注自己及家人的身心健康，並分享做運動的樂趣。家福會75周年會慶籌委會主席郭梁潔芹則指，希望向公眾宣揚家庭健康的訊息，鼓勵每個人都要關心家人和自己的健康，從而提升家庭幸福。