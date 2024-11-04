沙田單車節意外連場 選手撞篷絆橫額11傷

首屆沙田單車節於昨日舉行，賽道環繞沙田城門河，吸引逾700名選手參加。但比賽期間發生連環相撞意外，造成至少有11人受傷，大部分屬輕傷和擦傷，兩人須送院，部分場次更一度暫停，並縮減圈數。有參加者指部分賽道凹凸不平，還有碎石。賽事主辦方強調事前多次確保路況適合比賽，未來將會參考單車總會意見改善。

首場賽事在沙田源禾遊樂場起步，比賽進入第二圈後，有選手失事撞向救護站帳篷，尾隨多名選手收掣不及，連環相撞倒地。有傷者肩膊受傷，亦有人傷勢較重，要以頸箍固定頭部抬上擔架送院。工作人員吹哨子及出示黃旗，提醒其他單車手小心。有受傷車手稱，追逐主車群期間，遭人從後撞上，導致失控翻車。

到第二輪比賽，有車手經過起點時，被地上的橫額絆倒，連人帶車倒地，工作人員隨即走出賽道將橫額清走，並帶傷者到路邊治理。但是之後賽事陸續有意外發生，途中有職員舉起紅旗要暫停至少20分鐘。大會最後將原定25圈的專業賽，減至12圈。

主辦方認清場時間不足 賽事主辦方表示，路政署早前重整路面後，已經發現路面有點凹凸不平，曾與路政署溝通並獲填平。而賽前亦巡視賽道多次，但相關路段於凌晨始封路，到早上比賽期間清理時間不足，承認難免有遺漏。主辦方又稱是首次主辦比賽，明年若再辦時，會加強選手賽前簡報會並參考單車總會意見作改善。對於意外發生牽涉的傷者，「亞洲車神」黃金寶表示留意到多數都為較年輕選手，料他們有可能在比賽中太興奮、緊張，互相競爭，有碰撞亦屬正常。

是次賽事由昨日清晨6時30分開始，環繞沙田城門河畔上演11場賽事，分有專業組、學屆組及市民組。參加者由清晨5時開始，陸續到達沙田源禾路熱身準備起步，所有單車手穿梭源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。「車神」黃金寶，以及多位現役及退役港隊名將亦有參與，包括郭灝霆、梁峻榮及黃蘊瑤等。