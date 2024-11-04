醫健：藥到病除：立法禁止加味煙

吸煙會嚴重影響身體，為了公共衞生及未來醫療的開支，政府跟隨世界衞生組織的建議，設法減少吸煙者人數，是負責任的做法。煙草商為了利益，罔顧市民健康，在產品中加入薄荷、水果、糖果等口味，以減低尼古丁帶來的刺喉感及苦澀味，提高吸煙產品的可口性。而加入味道後，使吸煙更易入口，於是吸煙的次數便增加，頻繁吸入的尼古丁更易使人上癮。

現時有吸食香煙的20至29歲人士，首次吸煙時吸食加味煙的比率接近七成，可見在香煙中加入其他味道是煙草商用以誘惑市民，特別是女性和年輕人吸煙，並令他們上癮成為煙民的有效手段。此外，薄荷煙被包裝為「較健康」的產品，其誤導性宣傳更特別針對年輕人及女性。

美國有研究發現，若青少年的第一口捲煙為薄荷味，他們之後成為每日吸煙人士的機會便增加88%。薄荷味捲煙佔全球捲煙市場約10%，但香港卻有高達40%吸煙人士吸食薄荷味捲煙。根據2023年的數據，現時有吸食薄荷味捲煙的年輕吸煙者比率較2021年增加了30%。

鑑於加味煙使用率上升，加拿大政府在2018年完成修例，禁止所有包括薄荷味的加味煙產品。現時已有超過40個國家，包括加拿大、英國及歐盟國家。禁止包括薄荷煙在內的加味煙出售。香港亦應倣效，全面禁止加味煙產品。

香港醫院藥劑師學會

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