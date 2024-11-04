11月4日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月04日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
重慶大廈賓館男子燒炭
在賓館燒炭自殺男子獲救送院。（張開裕攝）
【本報訊】尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈一賓館，昨日中午12時許有職員報案，指一名姓陳（36歲）男子於房間廁所內昏迷。救援人員接報趕至現場，發現事主身旁有一盆燒過的炭，相信他燒炭尋短，立即將他送往伊利沙伯醫院搶救，其後他亦回復清醒。警員在現場檢獲遺書，但沒有透露輕生原因，案件列「企圖自殺」處理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241104-1104_00176_224/重慶大廈賓館男子燒炭
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc