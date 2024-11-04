重慶大廈賓館男子燒炭

【本報訊】尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈一賓館，昨日中午12時許有職員報案，指一名姓陳（36歲）男子於房間廁所內昏迷。救援人員接報趕至現場，發現事主身旁有一盆燒過的炭，相信他燒炭尋短，立即將他送往伊利沙伯醫院搶救，其後他亦回復清醒。警員在現場檢獲遺書，但沒有透露輕生原因，案件列「企圖自殺」處理。