功夫茶：食水含致癌物惹憂慮 專家促定期公布數據

PFAS無處不在 功夫茶探討潛在禍害 澳洲和美國相繼在食水樣本中，發現可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），引發民眾憂慮。《東方日報》早前頭版揭露食水致癌物數據欠透明，市民大眾廣泛關注食水中究竟含有多少可致癌的PFAS物質。化學博士鄺士山現身《功夫茶》指出，既然當局聲稱食水中PFAS含量極低，不影響市民健康，就應該定期主動公布，建議可公布PFAS中幾種最常見且毒性最強物質的數據，以安民心。

市民近期關注食水中PFAS含量的問題，鄺士山（K Kwong）表示，從30、40年代開始發現了一種物質「鐵氟龍」（Teflon），這種物質防水、防油、不「黐底」，但當時是很貴，因為可以應用於製造原子彈。民用化後第一種應用的產品就是「易潔鑊」，「易潔鑊」其實是有一層膠鋪在金屬面上，煎食物時不會「黐底」，就可以少用油比較健康。

當時為了節省這種物料，將這種物料均勻地鋪在上面，於是加入了「表面活性劑」，即類似洗潔精的物體。而該物質可將那一層膠很均勻、很薄地鋪在表面上，從而節省成本。這種物質就是PFOA（全氟辛酸，簡稱C8）。起初除了發明該物質的公司外，沒有人知道這物質有害，該公司事後就收起相關報告。相關公司將這物料大量應用於防水面上，但問題是應用範圍愈來愈廣。

倡選幾種流行物質納標準 到今天為止，連牙線以至牙膏、化妝品、護膚品的內膜等，為了讓物料不會黏在瓶內，全部也有這物料。鄺稱，由於很多東西也有，問題十分嚴重，當用完這些東西會扔進垃圾桶，最後進到地下水。如果地下水有該物質，就代表很多物料也有，因水中的微粒會被風吹起到很高，即等於全世界也有。

《東方》報道食水中PFAS的問題後，水務署終公布有關數據，據說含量不高，聲稱沒有對市民構成威脅，但是否納入水質標準，卻說要再研究。鄺認為，當局應公布相關數據，但各國標準不同，如美國標準是4ppt，內地標準一般是80ppt。如果當局跟從美國的標準，是真的很低，甚至可說是「儀器的極限」，而內地一般標準是80ppt，到現在也是相安無事。如果港府將PFAS納入水質標準，鄺認為可選幾種物質，例如PFOA、PFOS、GNX這幾種流行的物質，又指技術上一定能做到，舉例稱台灣已有時間表，如水質中PFAS超標會罰款60萬新台幣。

喝瓶裝水恐有微塑膠落肚 事實上，PFAS無處不在，呼吸也會接觸到。如果市民改喝瓶裝水不喝自來水，是否較為安全？鄺則不建議市民飲瓶裝水，指市民可以留意瓶裝水瓶子，為甚麼蒸餾水瓶子也有標註「到期日」，水應該是沒有「到期日」，因為瓶子本身有「到期日」。可能水本身是乾淨，但水被瓶子「污染」，在運送過程中搖晃，那些膠脫落，「微塑膠」已進入水中，搖晃得愈多便愈喝得多。他補充，把水煮沸不能去掉PFOA，水裏如果有PFOA、PFOS是不能「煲走」，照樣在水裏存在。