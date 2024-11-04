菲國以東熱帶氣旋形成中 香港11月有機會打風

【本報訊】11月入秋又有機會打風？天文台昨日表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來數天逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預料移向呂宋海峽以東一帶，但隨後路徑和發展存在變數。根據內地中央氣象台的中期天氣預報，未來10天，西北太平洋將有一個左右的颱風生成，並可能於本月上旬中後期影響中國東南沿海等地。

根據美國全球預報系統（GFS）預測，該熱帶氣旋會在本周五（8日）跨越巴士海峽，並預計在本周六至下周日（9日至10日）闖南海，或逼近本港。不過，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料該熱帶氣旋會逼近台灣，未必影響本港。

未來數天風勢頗大 氣溫稍涼 此外，一股東北季候風會在今日繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋沿岸地區，天文台預料乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日天色大致良好，早上稍涼。九天天氣預報顯示，未來數日吹東至東北風，今日及明日短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨；周三（6日）起天氣乾燥，相對濕度降至最低45%，周四及周五（7日及8日）市區氣溫降至最低22度。