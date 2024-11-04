鳳園保育嘉年華 公布首發現點玄灰蝶

【本報訊】大埔鳳園蝴蝶保育區昨舉辦「鳳園蝴蝶嘉年華2024」，透過生態導賞環保手作及鄉村美食等活動，讓參加者了解蝴蝶保育的重要性。此外，上月鳳園內發現新記錄的「點玄灰蝶」，使保育區記錄的蝴蝶種類增至223種。鳳園普查員更於暑假期間，在元朗雷公田發現「棒紋喙蝶」的產卵紀錄，為該種蝴蝶13年後再次現身香港。

是次嘉年華主題為「遠征的斑蝶」，旨在探索斑蝶的遠征過程，欣賞大自然的奧妙，並學習蝴蝶保育的重要性。嘉年華主要分為四大區域，活動攤位種類包括自然保育、藝術文化、公民科學、環境教育及創意手工等。活動時間從早上10時至下午5時，吸引近500人到訪。

此外，鳳園於上月21日發現新記錄的蝴蝶種類點玄灰蝶，屬於灰蝶科，個體展翅介乎25至30毫米，屬小型灰蝶，翅膀背面為黑褐色，後翅外緣有白邊的深色斑點；廣泛分布於中國大陸及台灣。鳳園表示，點玄灰蝶每隔數年便會在香港有零星分布，香港漁護署尚未有其評估記錄，但仍可歸類為「非常罕見」的蝴蝶種類。此次發現使保育區記錄的蝴蝶種類增至223種，佔全港蝴蝶種類數量的九成。

棒紋喙蝶相隔13年再見 另外，鳳園普查員亦於8月20日在元朗雷公田發現棒紋喙蝶的產卵紀錄。該種蝴蝶於2011年7月首次在香港濕地公園發現，今次是13年後再次出現，為本港的第二個紀錄。該蝴蝶屬於偏熱帶低海拔物種，個體展翅介乎30至45毫米，屬於中型喙蝶，前翅的頂角突出成鈎狀，下唇鬚特長，形似鳥喙；主要分布於雲南、廣西及廣東等。鳳園提到，棒紋喙蝶的幼蟲以朴樹為食，而朴樹是香港常見的原生樹種，故棒紋喙蝶在未來仍有機會在香港出現。