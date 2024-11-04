專家：救市措施傳到實體經濟需時

【本報訊】政府早前指本港正經歷轉型期，各行各業都需要改革求變。有本港經濟師指美聯儲局減息、內地政策出台及政府施政方針令金融市場有反應，但是仍需要時間傳到實體經濟，又對明年環境將較為樂觀，香港下半年的經濟增長或回到約3%，接近以前的增長水平。

對於美聯儲局將再次議息，恒生銀行首席經濟師薛俊昇昨在電台節目中表示，美國通脹回落、勞工市場放緩，聯儲局為避免進一步拖累經濟會慢慢將息口下調。他預計美聯儲局在11、12月會再減息四分之一，即再減半厘。

料港下半年經濟增長稍慢 他形容現時經濟環境氣氛不錯，今年本港經濟增長2.8%，上半年約為3.1%，今年下半年因去年下半年增長逾4%，基數較高致今年下半年增長稍慢。他指出內地受惠於刺激經濟的政策，內地經濟回穩有助本港。他又估計當外圍息口亦繼續回落時，明年環境將較為樂觀，香港下半年的經濟增長或回到約3%，接近以前的增長水平。

另外，貿發局將在本月7日至9日於會展舉辦第16屆國際美酒展，其中有來自逾20個國家和地區超過600個參展商參與。貿發局副總裁張淑芬在同一電台節目中表示，今年內地的參展商增加逾20%，政府施政方針下調了烈酒稅後，近25%參展商有售賣烈酒，當局亦有在酒展中安排逾10場有關的活動推廣烈酒和貿易。

被問到當局有何配套力爭將展覽業回復至疫前水平，她表示當局與酒店業界逾40間酒店合作，業界旺季亦可提供約700元入住一間房的優惠；而航空業界也提供8%至25%不等的飛機票優惠。