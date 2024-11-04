當局：物價貴考驗人才 未能適應可離開

現時半數高才獲聘 准提早3個月續簽證 香港各行各業人才不足，政府希望透過「高才通」等人才輸入計劃補充，但有部分來港人才找不到合適工作。勞工及福利局局長孫玉菡昨在電台節目表示，「高才通」可引入高薪、高學歷人才來港發展，幫助疫後經濟復甦。他又提及香港物價高企，若能適應，必然是人才，至於未能適應的，亦可以離開。

當局本月起在高才通合資格大學名單中加入13間大學，年收入為250萬元或以上的A類高才的首個簽證年期由兩年增加至3年，屆滿時即使沒有在剛獲聘或參與業務亦可無條件延長逗留期限一年。勞福局日前在傳媒簡報會中透露，現時半數高才已有工作，超過50%A類高才已獲聘或創業；B、C類高才則為超過40%，相差數個百分點。

就人才續簽簽證，當局亦提出4款條件，分別是已獲聘用並有穩定收入、以非僱傭合約形式工作、受聘於非本港企業及開辦或參與業務。所有續簽條件均要求申請人對對本港經濟作出貢獻或交稅，獲聘用或以非僱傭合約形式工作者須擔任通常有學位持有人擔任的職位；受聘於非本港企業者須來港履行部分職責或定期來港。

當局又指首批高才2023年初來港，預計明年初簽證開始到期。原先申請人須在到期前4星期才提出申請，當局本月起容許人才提早於到期前3個月提出續簽，讓他們有充足時間辦理。

社區客廳 冀官商合作興建 去年至今年9月接獲13萬宗「高才通」申請，去年有1.2萬宗申請獲批。勞工及福利局局長孫玉菡指出申請數字比2006年相關計劃推出至2022年間的總和高。入境處助理處長（簽證及政策）翁榮楨亦在該傳媒簡報會表示現時有8萬宗申請尚未處理，期望明年第二季之前完成處理。

另外，為提升基層家庭生活質素，政府推出「社區客廳」試行計劃。孫玉菡表示興建公屋需時屬長遠措施，短期內可覓較寬敞地方，為基層提供生活空間。若政府出資，商界提供場地，再由非政府機構入場營運，可較快看到成效。

跨境安老 倡長者北上試住 他又希望透過醫社合作，收集更多安老數據，及早介入隱蔽長者等問題，會多做工夫。跨境安老方面，他建議長者可考慮北上「試住先」，了解是否合適，同時政府亦需檢視有關醫療資助等問題，認為可提供多一個選擇。