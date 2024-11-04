白內障逾半患者揀延治 恐致青光眼

【本報訊】老花和白內障是中老年人中常見的眼疾，二者均因眼睛晶體失調所致。而調查發現，本港多數白內障患者對手術存誤解，過半患者甚至選擇延遲做手術。醫生指，老花及白內障可致視力模糊，增跌倒骨折風險。

研究機構IPSOS在今年訪問了302名50歲或以上及未曾接受白內障手術的港人，結果顯示86%受訪者認為視力為年齡增長面對的最重要問題、98%出現屈光不正問題、75%出現老花，更有14%人被診斷患白內障。相比老花，研究還發現，54%患白內障受訪者獲醫生建議可隨時進行手術，他們仍選擇延遲做手術，當中30%認為視力非常模糊時才應做手術、13%不確定植入的人工晶體可用多久，故愈遲做愈好，還有9%患者認為服用營養補充品可改善白內障。

晶體置換唯一治療方法 眼科專科醫生伍立祺表示，受訪者對白內障手術及人工晶體存不同誤解，但晶體置換手術是現時唯一治療白內障的方法，未有研究證實有方法、藥物或營養補充品可逆轉白內障。不少患白內障的受訪者表示待視力非常模糊才做手術，或已引致可察覺的視障。縱使白內障未全熟亦已增加跌倒及骨折風險，嚴重更可引致虹膜炎及青光眼。

另一眼科醫生陳頌恩指出，白內障手術是通過晶體置換術更換人工晶體，晶體植入後基本上不耗損，一般來說手術只做一次。目前來說白內障手術所植入的人工晶體也有不同光線聚焦模式和不同的注意事項。分別是單焦點人工晶體、雙/三焦點人工晶體與延伸景深人工晶體。需要注意的是，單焦晶體仍需在近及中距離戴眼鏡，雙/三焦晶體的中距離視力相對差且有眩光現象，延伸景深晶體則在看近距離或需眼鏡協助，應就情況選擇合適晶體。