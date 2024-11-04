「共融互用」洗肚機 料5年後4成病人受惠

【本報訊】全港過萬名末期腎衰竭患者中七成需靠「洗血」（血液透析）、「洗肚」（腹膜透析）延續生命，基金會斥資逾億購自動化醫療器械助患者治療。香港腎臟基金會昨日表示，自「共融互用計劃」推出後「洗肚」病人的比例明顯增長，預計5年後可達到四成。

根據醫管局資料，2023年全港共有11,200多名末期腎衰竭病人，全年新增患者1,400多名。當中，糖尿病患者佔52%，比1996年的數據增加了一倍，第二位及第三位，分別是腎小球炎佔19%，和高血壓及腎血管病佔12%。如果能夠防範高血糖、高血脂、高血壓及過重，將有效預防腎病。

香港腎臟基金會主席雷兆輝表示，香港有73%洗肚治療的患者是採用俗稱「手洗」的連續性可攜帶腹膜透析，27%的人選擇俗稱「機洗」的家居自動腹膜透析。其實，在家過夜進行「機洗」是最好的選擇，因為影響患者生活程度最低，但「洗肚機」價格昂貴並不是每名患者都能負擔。

需連續3年每月「貢獻」2300元 雷兆輝表示，基金會自1997年起推出的「自動腹膜透析機支援病人計劃」，可向符合條件的患者免費借用洗肚機。2020年時更推出了「共融互用計劃」，病者須連續36個月，每月貢獻2,333元予「共融互用」基金， 之後便毋須再貢獻，但可繼續使用透析機直至毋須接受治療為止， 一般病者可用上3年至4年，最長的可達10年。雷兆輝又表示，計劃推出後洗肚患者中，機洗治療的比例已由21%上升至27%。雷預計，由於病人參與融資可帶來額外資金用以購買更多洗腎機，未來5年參加有關計劃的人數會有更高增長，達致40%左右。

此外，由於目前洗血治療不受政府資助，每次需花費約5,000元，基金會自2007年推出基金，提供每月3,000元資助，患者需支付2,500元。雷兆輝續稱，過去27年中基金會添置了1,642台自動洗肚機，價值1.37億元，資助了3,000多名患者，在家接受超過300萬次洗肚治療。