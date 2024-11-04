普通科門診改革主打弱勢社群 「其他人搵家庭醫生」

擬每區設5社區藥房 方便街坊 《施政報告》提出多項醫療改革，醫務衞生局表示，在醫療改革全面實施後，需令3大提供醫療服務的公營機構，各司其職做好本分，不要浪費醫療資源。將來普通科門診只會接受弱勢社群求診，其他市民需要到社區看家庭醫生。至於社區藥房必須要全港18區全覆蓋，醫衞局指每區至少會設5、6間，而且與居民住處有合理距離，否則部分病人可能會去醫院，比起去社區藥房還要近。

衞生官員昨於電視節目指，在重新定位醫管局、衞生署及基層醫療署的醫療架構裏，局方要發展基層醫療，需令到上述3個最大的提供醫療服務公營機構，各司其職做好本分，令到整個醫療架構更有效率，亦不要浪費醫療資源。因為以往部分醫療服務都由衞生署提供，例如胸肺科及皮膚科，現時都想整頓並歸於醫管局或基層醫療署，衞生署則做好本身疾病預防控制、健康促進和藥物監管角色。

當局指，醫管局服務對象定位一直清晰，包括弱勢社群、貧窮及沒有經濟能力人士。醫管局亦需處理急症、危疾與突發性疾病，如突發性中風、心臟病病人，當局要提供到醫療服務。另外亦要處理較複雜、要多學科跨部門合作的病例，並需作培訓。

當局指「啲慢病或偶發性嘅傷風感冒，係唔應該去醫管局，應該留番畀家庭醫生」。而家庭醫生大部分屬私營市場，當局需利用該些資源，「咁樣先令我哋市民更健康同資源用得其所，否則再培訓幾多醫生都好，都係會浪費嘅」。對於正接受綜援或家庭狀況差，要靠社會福利援助的基層市民，便需由政府承擔責任，集中在現有普通科門診照顧他們，令到他們能夠參與慢病篩查。

當局：唔會因傷風感冒令你窮 另外就私家診所收費，當局強調個別家庭醫生收費很合理，不可以「一竹篙打一船人」。當局又指要求透明化制度所針對的對象並非一般看傷風感冒的醫生，因佔整體醫療開支非最重要部分，「一般傷風感冒都唔會經常要去睇，又唔會一次過令你有很大開支，唔會因為傷風感冒令到你窮」，而是針對有關疾病的住院服務、手術，以及治療、介入等，認為可能突然患上的嚴重疾病才是市民最大的健康關注。

當局提及最快於2026年推出「社區藥房計劃」，主要對象為公立醫院病人、院舍人士及慢病共治計劃下的市民，不包括一般私家診所的發燒、感冒等輕症等藥物。而設立目標是18區全覆蓋，初步估計每區至少設5、6間，而且與居民住處有合理距離，否則部分病人可能會去醫院，比起去社區藥房還要近。