房協洪水橋安置邨 上月底入伙

【本報訊】政府正發展北部都會區，包括元朗洪水橋/厦村及粉嶺古洞。房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目樂翹都匯，第一期的資助出售房屋「樂翹軒I」及出租屋邨「樂翹樓1座」今年相繼竣工。其中「樂翹軒I」首位業主於10月底收樓，房協亦即將發信通知所有業主於11月陸續收樓。至於提供375個單位的「樂翹樓1座」，現正接受合資格住戶申請，預計將於明年第一季入伙。

出租項目樂翹樓接受申請 房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，與發展局副局長林智文早前一同視察現樓狀況，並與首位業主張先生一同參觀單位。林智文表示，「樂翹軒I」銷情理想，反映合資格市民對這類出售項目的殷切需求，亦樂見專用安置屋邨改善受到清拆影響居民的生活環境。

「樂翹軒I」樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋一房至3房戶型，項目設有會所和休憩庭園等設施。項目除了是首個竣工的專用安置屋邨，亦是首個採用混凝土MiC興建的資助出售房屋項目，及全港首個住宅項目設有預製MiC露台。

專用安置屋邨項目，能為受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的合資格住戶，提供免經濟狀況審查的安置安排。房協目前發展或規劃中的專用安置屋邨項目共有8個，當中3個位於北部都會區 ，包括洪水橋/厦村、粉嶺百和路和古洞北。