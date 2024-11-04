沙浦道項目流標 市建局研自行發展

【本報訊】市建局在九龍城啟德道與沙浦道的重建項目只收到一份標書，最終流標收場。市建局表示，沙浦道項目的推進若然因收回招標而停滯不前，除了影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程，團隊有必要須仔細研究自行發展沙浦道項目的可行性。有測量師則認為除非大幅修改條款，又或將項目分拆，否則預計再招標效果不會有大變化。

市建局行政總監韋志成發表網誌指，團隊有必要在沙浦道項目發揮的規劃和社區裨益、涉及的發展成本及風險等不同方面，仔細研究自行發展的可行性。他又指，有業界人士早前已稱項目地盤形狀難以剪裁，加上要興建多層地下廣場、地庫停車場和社區幼兒中心，增加發展成本；疫後復常令本港市民的消費模式改變，零售及消費市道不明朗的情況下，發展商對於投資興建商業零售樓面的意欲不高。

擬再發債或銀團借貸 他指無論研究日後將該項目重新招標或自行發展，有關項目在本年度將不會帶來前期款項收入，無可避免影響現金流。他指出早前已發債120億元應付今、明兩年，約涉及300億元的收購開支，但要財務及現金流穩健，需審慎考量各項目的收購時間及步伐，量入為出，尤其涉及收購大型重建項目。因應重建項目在未來一段時間的招標安排及結果，市建局會考慮在適當的時候，再安排發債或銀團借貸。

此外，油旺地區研究住用和非住用面積靈活互換的建議，在項目獲行會核准時還未落實，意味即使發展商想減少商業樓面面積，都不能增建住宅。有分析認為，在減息初期，發展商借貸利率仍然高企，均有機會影響發展商入標的意欲。韋志成稱入標的發展商新增了額外條款，與市建局的條款存在差異。招標遴選小組認為，如接受相關的額外條款，將對未入標的發展商不公，最終決定建議收回標書，韋志成形容是負責任的處理方式。

議員郭偉强表示，市建局有做好預案，會謹慎理財，按先後緩急，繼續推展市區更新工作。對於市建局預計最快年底再招標的觀塘市中心重建第四及第五發展區項目，他說市建局已作調整，賦予發展商更多空間，相信吸引度較上次大。