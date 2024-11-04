土地供應欠透明冇時間表 礙財團計劃投標

政府口講適時 唔畀實際日子 本港土地不足問題嚴峻，有學者預料，未來數年一手樓市場有逾10萬單位供應，認為地產市場寧願「貨如輪轉」，而非「賺到盡」。學者指私人企業在做生意的同時，亦可思考如何能幫助社會發展、累積財富，又同意本港要有足夠土地儲備，建議政府提高土地供應透明度，推出時間表，讓市場做好計劃。

近日有前高官關注造地步伐，提出慎防土地「供過於求」，當局則強調土地儲備的重要性，表示土地供應主導權不可落在「利益藩籬」手上。建造業創新及科技應用中心管理委員會主席、香港大學客座教授蔡宏興昨日於電台節目表示，造地及建屋需時，供應難以因應市場而快速增加，同意若能有序建立足夠的土地儲備，對市場是一個正面訊息。

學者稱市場寧貨如輪轉 非賺盡 不過他認為，現時發展商和物業投資者仍對樓市持觀望態度，政府應提高土地供應透明度，推出時間表，讓發展商做好計劃，依據自身能力競投，讓市場有序發展、信心更清晰。他指「你（政府）話適時啫，到底你係聽日攞出嚟，定5年後攞出嚟？」

蔡宏興提到，未來4年至5年一手樓市場預料有10多萬個單位供應，惟現時息口高企，發展商都透過科技或組裝合成等，降低建築成本，同時降低售價，以增加市民接受程度。他認為不需要每個房屋項目均「賺到盡」，地產市場寧願「貨如輪轉」，都比未能售出單位好。

蔡宏興又指，商業機構在維持營運及盡社會責任之間沒有矛盾，私人企業做生意的同時，可思考如何能幫助社會發展、累積財富。他以活化中環街市為例，項目為社會及發展商品牌均創造價值及信心，不只着重租金收入，還帶動人流增加，對發展商生意有一定幫助之餘，亦為社會創造吸引初創企業發展及遊客的場景。