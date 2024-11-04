盜竊販毒毆鬥藏武 去年745假難民被捕

【本報訊】假難民禍港，每年當局相關開支數以億元計，過往12年更耗達110億元。根據當局資料顯示，去年有745名持「行街紙」的非華裔人士被捕，大部分為免遣返聲請人。亦有議員曾指出，每年均有牽涉持「行街紙」人士的罪案，包括打劫、販毒、傷人及毆鬥等。

本年度開支料達11.5億 根據當局財政預算，2024/2025年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元、公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用，總計相關開支高達11.5億元。

本港不但每年要浪費大量公帑處理假難民滯港事務，治安更大受影響，根據當局數字，去年有745名獲擔保外釋而獲發表格8（俗稱「行街紙」）的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，當中最多人涉及店舖盜竊，佔193人；管有超過特定數量的危險藥物、製造危險藥物、販運危險藥物等嚴重毒品罪行佔99人；偽造文件及假錢、妨礙公安罪行、扒竊、在公眾地方行為不檢/打鬥及藏有攻擊性武器等其他罪行，則佔218人。

亦有議員表示，本港近數年牽涉持「行街紙」人士的罪案逾3,000宗，涉及打劫、販毒、傷人及毆鬥等罪行，形容假難民名副其實是香港的「毒瘤」，對本港治安影響很大。