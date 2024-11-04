搶劫襲警 巴漢寓所起大量手機

【本報訊】執法部門交代上周六（2日）發生在油麻地區的一宗警員遇劫案件。案發當日凌晨約2時，一名警員在彌敦道348號對開，被一名巴基斯坦籍男子試圖盜去其銀包，事主與賊人糾纏期間表明自己身份，繼而被對方以利器多次襲擊頸部及手腳。

揭假難民身份 扣留調查 涉事警員連番制服賊人不果，惟有途人拍下案發經過，並出言勸阻賊人。該名巴基斯坦籍男子最終未能奪去事主財物，逕自逃離現場。而涉事男警因頸部及手腳多處被■傷，其後被送往伊利沙伯醫院治理，並於同日出院。

執法部門經情報分析及翻看大量閉路電視調查，成功鎖定疑犯身份，並於同日在賊人位於紅磡區的寓所內，以涉嫌「行劫」及「襲警」拘捕該名持「行街紙」的36歲巴籍漢，他已被扣留調查。據悉，警員在被捕人寓所內起出大量手機，未知他是否與其他案件有關。

執法部門指賊人於深夜時分，趁市民疲倦及警戒心較低而作案，並隨身攜帶利器，對同類暴力案件採取零容忍態度，強調類似案件並不常見。