笑看天下：未能視病猶親一味靠估

沒有最烏龍，只有更烏龍。香港公立醫院的醫療事故層出不窮，受罪的只能是病人。呢，多次發生醫療事故的屯門醫院又再肇禍，一名病人於上月18日到屯門醫院急症室求醫，期間獲處方鎮靜劑協助進行後續醫療程序。在轉往深切治療部前，醫護人員發現病人被輸注鎮靜劑劑量的10倍，其後病人按原定診斷轉往深切治療部留醫。

據悉，被打過量鎮靜劑的為一名80多歲患癌女病人，原定注射10毫克鎮靜劑止痛，最終被注射100毫克！病人留院時情況穩定。有藥劑師表示，病人獲處方的鎮靜劑是麻醉藥氯胺酮，屬受管制危險藥物，藥物會減慢病人呼吸，過量輸注有機會構成生命威脅，使用時必須有兩名醫護相互核對，故不排除人為失誤。事件發生後，院方提醒職員，必須按照指引小心處理及檢查注射藥物的劑量，並會檢視急症室的工作流程。

呢啲咁嘅醫療事故，梗係不能接受啦！皆因涉「人為失誤」過量輸注鎮靜劑有機會致命，依家阿婆命硬大步檻過，之不過並非每次都咁好彩！何況院方竟在傳媒求證下才公布事件，被質疑抱僥倖心態，若然冇傳媒追問，豈不是又瞞天過海？

呢，上月東區醫院公布一宗醫療事故，一名76歲男病人入院檢查，醫護人員錯誤將鼻胃喉放置在支氣管位置，惟實習醫生檢查X光片未有發覺。同類事件又發生於今年6月，一名61歲男病人的鼻胃喉被插錯至左肺支氣管，兩日後才發現。事後分析發現，實習醫生因為臨床經驗不足，未能判斷喉管插在不正常的位置。一連串的醫療事故，再次證明醫護人員攞病人條命較飛，未能「視病猶親」，試想若躺在病床待急救的是自己家人，作為醫護人員的你，會如此求求其其、一味靠估嗎？