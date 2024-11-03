撥亂反正：歐洲厭戰 美國欠錢

前文指出，美國摩根大通總裁戴蒙聲稱第三次世界大戰已經開打，似乎言過其實，因為被他點名的反美同盟成員俄羅斯、中國、北韓和伊朗，其實都沒有強烈意圖挑起全面戰爭。當中俄、朝、伊近年軍事動作頻仍，很大程度是在美西方及其盟友威逼下才被迫作出回應，目的是自保（包括維護國家安全及當權者在國內的領導地位）而非侵略別國，不像二戰時的納粹德國或日本帝國般妄想統一歐洲和亞洲。

事實上，美西方的情況也是如此。經歷近3年的俄烏戰事和一年多的中東亂戰煎熬，多個歐洲國家的厭戰情緒高漲。除了儼如無底深潭的對烏軍事及經濟援助，還有因戰事而引發的能源價格上漲、農產品供應混亂、源源不絕的難民問題等，不但嚴重影響歐洲各國的經濟、財政及社會民生，更致命是激起了部分民眾的反移民、反歐盟和保守、保護主義傾向，令多個右翼以至極右政黨在國內選舉中得票急升。即使右派未能成功掌權主政，亦會威脅原有的中間派執政者，例如主張直接派兵援烏的法國總統馬克龍，令後者不敢向全面戰爭愈行愈近。

至於美國呢？被指與俄羅斯總統普京有私交的共和黨特朗普，講過一上台便會結束俄烏戰事。他亦曾獲以色列總理內塔尼亞胡，形容為歷來對以方最好的美國總統，預計他會比民主黨拜登政府較有辦法與內氏溝通和管控以軍的行動。

假如換上民主黨的賀錦麗上台執政，有人擔心不熟悉外交事務的她會加速第三次世界大戰爆發，但更有可能她會傾向專注內政。而其近乎社會主義的經濟政策，肯定會令美國政府財赤加劇，無心亦無力大舉擴軍及對外派兵，與二戰中期美國決定參戰時的富庶境況完全是兩碼子事。