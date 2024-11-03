強詞有理：製造強國

不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。2015年中國政府提出「中國製造2025」藍圖，計劃以10年時間從「製造大國」邁入「製造強國」。如今10年期限將滿，到底進展如何？藍圖實現了嗎？美國媒體研究發現，在13項關鍵技術中，中國有5項取得全球領先地位，並在另外7項迅速趕上。換句話說，「中國製造2025」藍圖基本上已經實現，意味中國成為名副其實的製造強國，也意味美國的遏制打壓徹底失敗。

根據美國媒體的分析，中國在電動車、汽車軟件和鋰電池技術方面明顯領先；在液化天然氣（LNG）、造船和高速鐵路產業方面，正如期達成目標；同時還生產了世界上效率最高、成本最低的太陽能電池板，並正在持續開發創新藥物。這可不是中國人自吹自擂，而是來自美國媒體的客觀分析，並有實際數據支持。最難能可貴的是，所有這些成就都是在美國技術封鎖之下取得，連西方經濟學者也不得不承認，中國的科技崛起不會因為美國的限制而受阻，甚至不會減緩。

事實一再證明，凡是美國強力封鎖圍堵的領域，中國都能成功突破甚至後來居上。當初中方提出「中國製造2025」時，曾引起不少冷嘲熱諷甚至惡意攻擊，美國政府更是瘋狂阻撓，在這種情況下，中方一度轉趨低調，少說話，多做事，經過這些年默默耕耘，終於結成纍纍碩果。有研究顯示，中國的國際專利申請量已超越美國，而且延伸至更廣泛的領域。最引人注目的是，上海微電子裝備集團其中一項專利申請，涉及極紫外線（EUV）光刻機，一旦投放市場，將成為除荷蘭ASML之外全球唯一有能力製造此種設備的公司，到時候中國即使不能實現晶片百分百自足，起碼也可以解決「卡脖子」問題。

這也是老美愈來愈焦慮的原因，最近華府又宣布限制美國企業對中國人工智能（AI）和其他關鍵領域的投資，涵蓋半導體和微電子、量子電腦以及AI系統3個關鍵領域。老美愈來愈歇斯底里，只能說明自己技窮，除了封鎖圍堵再也沒有其他招數。他們到現在還不明白這個道理：企圖堵住別人的路，最終只會堵死自己的路。

說到底，老美最大毛病就是高估自己，低估別人。都這個年代了，他們還妄想以「小院高牆」隔絕中國、困死中國，未免太天真了。