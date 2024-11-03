黑漢燒烤場傷居民 拘涉案6男

【本報訊】上周三凌晨約1時，一批男子在新田新潭路朗廈村一私人經營的燒烤場聚會期間，疑因大聲喧嘩引起附近居民不滿，其中兩女一男與群漢爭執期間遇襲，導致身體多處受傷，群煞逞兇後未有支付燒烤場帳單，逕自四散離去。救護員接報到場，其中兩名傷者分別被送往博愛醫院及屯門醫院治理，當中一人至今仍須留院觀察，目前情況穩定。

執法部門經調查後，於事發後翌日及上周五，在屯門及元朗區先後拘捕6名本地男子（20至44歲），其中4人已被暫控合共兩項「傷人」罪、一項「普通襲擊」罪及一項「不付款而離去」罪，案件已於上周五上午在粉嶺裁判法院提堂，各人毋須答辯，現時正在還押，而其餘兩名涉案被捕人則獲准保釋候查，須於本月下旬向執法部門報到。案件調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。

4日犁庭掃穴擒多人 鑑於上述案件情節惡劣，加上部分涉案人士相信為活躍屯門區的黑幫人士，執法部門於10月31日起一連四日，在新界北總區展開代號「犁庭掃穴」的打擊三合會行動，以挫黑幫氣燄及打擊其收入來源。期間警員突擊搜查37個地點及處所，以涉嫌「經營賭博場所」及「在非法賭博場所內賭博」，拘捕共10名中國籍男子（30至75歲），其中一人為新田燒烤場傷人案被捕人之一。