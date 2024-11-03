懲教助理遇襲案 8本地漢落網

【本報訊】駐守西貢壁屋監獄的姓李（50歲）一級懲教助理，上周五中午下班後在監獄外候車期間，被3名搭乘私家車而至的歹徒施襲，導致頭部及眼眉被擊中，他用手擋格時同告受傷，兇徒得逞後跳乘車輛逃去。執法部門經調查後，以涉嫌「傷人」及「串謀傷人」拘捕8名（16至37歲）本地男子，他們俱有黑社會背景，當中包括一名在現場指揮的疑兇。

兩母女遭殃及受輕傷 消息稱，案件起因疑與一名仍在壁屋監獄服刑的黑幫頭目有關，他與李男有過節，遂安排黑幫成員替其報仇。至於在現場指揮的疑犯，曾於壁屋監獄服刑，由於認得李男容貌，因此協助「點相」傷人。據了解，用作襲擊李男的武器相信是長條形膠條，兇徒預早乘坐私家車在現場附近守候，甫見事主現身即時施襲。除3名兇徒外，還有一名同黨負責駕車，執法部門搜查近100個地點拘捕疑犯，並追查涉案私家車下落。

執法部門表示，案發時李男正在巴士站候車，期間一輛套假牌私家車駛至，停於距離事主5米外，車上跳下3名蒙面男子，手持長條形硬物施襲，得逞後登乘原車逃去。李男頭部及上肢有6處5至15厘米不等傷痕，以及右手手腕骨折，經治理後需要留院，目前情況穩定。3名兇徒逃走期間，撞倒一對分別33歲及兩歲的母女，她們僅輕微碰傷，經治理後無礙出院。

其後執法部門在全港展開拘捕行動，暫時拘捕8名涉案男子，包括該名在現場指揮的男子及7名同黨，他們報稱無業或散工。該7名同黨的分工仍在調查，部分疑犯稍後將被落案起訴，追捕行動仍在進行。而案發動機有待調查，暫無證據顯示與李男的財政及私人生活有關。

懲教署職方團體發聲明，對於針對懲教人員的襲擊事件感到極度憤慨並作強烈譴責。此等卑劣行徑不僅是對維護社會安全和秩序的懲教人員作出嚴重挑釁，並且是肆意破壞香港的法治精神。懲教署職方支持政府及相關執法部門，迅速調查此案件，盡快把施襲者繩之於法，以保障懲教人員的安全。