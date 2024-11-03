休班警遭捅多刀 巴籍漢搶劫被捕

當街奪銀包 聞身份即施襲 昨日凌晨一名80後男警員，在尖沙咀晚飯消遣後，步行至油麻地南京街與彌敦道交界，一名非華裔男子突然從後撲出搶劫事主銀包，警員隨即表明身份，對方聞悉即把銀包丟在地上並以利刀施襲。糾纏間警員身中多刀，正當劫匪懷疑用刀再捅插警員時，有拍攝的市民隨即喝止：「唔好啊，死人㗎。」據悉，警員前臂、膝蓋及頸部共中5刀，清醒送院救治。一名巴基斯坦籍男子涉嫌搶劫及傷人被捕，已被帶走扣查。

網上社交平台昨日流傳兩段傷人影片，顯示事發地點在油麻地彌敦道街頭，一名非華裔男子疑以利刀捅向另一名本地男子，導致其手腳受傷淌血。其中一段約39秒長的片段顯示，甫開首可見一名非華裔男子與一名本地男子，在彌敦道永安中心對開行人路互相拉扯，該名非華裔男子右手持一把利刀，擬多次插向該本地男子，而地上則散落一些個人物品。

拍片者喝止 復再糾纏 拍攝影片的途人目睹該非華裔男子，擬再以利刀捅向本地男子時，他隨即喝止：「唔好啊，死人㗎」。非華裔男子聞言則回應「I know（我知道）」，拍片男跟着詢問：「做乜嘢事啊？邊個㗎啲嘢？」本地男則回答「我㗎。」

未幾，本地男捉緊該非華裔男子不讓其離去，惟對方不斷掙扎，雙方再一次埋身糾纏。其後，非華裔男子疑再次施襲，拍片者再出言勸阻，「唔好再隊佢啦，停手先，唔好啦」。此時，本地男拉着非華裔男子稱：「你再拮啊，你再拮啊。」同時又叫非華裔男子「唔好走」，而對方掙脫後回應「我唔會走」。

至於另一段長約13秒的影片，可見本地男子滿身鮮血坐在地上，相信正致電報案，拍攝影片者向他表示，「叫佢（警員）快少少，你流好多血」，最後現場有人問是否已報案，拍攝者回應謂已報案，傷者最後說了一句「自己人」。

前臂膝蓋頸部中5刀 據了解，受傷男子姓黎（39歲），任職警員，事發時休班，不認識該非華裔男子，他的左右前臂有兩處2厘米刀傷、左邊膝頭有一處4厘米刀傷、右邊膝頭有一處3厘米刀傷及頸部有一處5厘米刀傷，事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

消息指，昨日凌晨1時許，事主於尖沙咀諾士佛臺晚飯消遣後，沿彌敦道往旺角方向步行，在途經油麻地西貢街交界，該非華裔漢突然從後強行從事主的右前褲袋搶走銀包，事主隨即追截，期間該非華裔男子取出一把疑似生果刀施襲，事主表明警員身份，惟對方把銀包扔在地上及用刀施襲，事後警員以涉嫌搶劫及傷人，拘捕一名35歲巴基斯坦籍男子，案件仍在進一步調查。