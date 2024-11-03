態度問題遇查 揭司機藏太空油K仔

【本報訊】前日深夜約11時，警員巡經尖沙咀一帶，發現一輛私家車司機的駕駛態度有問題，遂於梳士巴利道一間酒店對開截停車輛。警員在該名姓李（41歲）司機身上及車內，檢獲約37克懷疑氯胺酮（俗稱「K仔」）及24克懷疑液態依托咪酯（俗稱「太空油」），檢獲的毒品市值約兩萬元，司機涉嫌「管有第一部毒藥」及「管有危險藥物」被捕。

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但它通常含有一種名叫依托咪酯的成分。該成分是需醫生處方的麻醉劑。依托咪酯受法例管制，屬第一部毒藥。除依托咪酯外，「太空油」亦可能混入其他毒品，包括大麻、「冰毒」和氯胺酮（俗稱「K仔」）等。「太空油」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。以電子煙吸入「太空油」等同吸毒，無論依托咪酯還是其他毒品，均受現行法例嚴格監管。

近期太空油毒案飆升 自2023年年中開始，香港涉及依托咪酯的案件呈上升趨勢，截至今年9月30日已發現60宗，並拘捕98人，其中16人為21歲以下人士，相比去年全年的8宗及9人被捕，有大幅上升趨勢。今年已檢獲2,800多克及510毫升太空油，比去年全年的600克超出數倍。有醫學報告指出，濫用「依托咪酯」可引致嘔吐、血壓上升、肌肉抽搐、昏迷甚至死亡。香港中毒控制中心毒理學參考化驗室指出，本港目前至少有3宗疑涉及「太空油」導致死亡個案，惟相關個案仍在調查。